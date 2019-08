Speeltalud achter residentie DAS Christian Hennuy

23 augustus 2019

Voor de inrichting van de site Kauterhof van de sociale huisvestingsmaatschappij SWAL, kan zowel de gemeente als SWAL een subsidiedossier indienen bij de provincie, onder de oproep “Opwaarderen woonomgeving”. De aanvragen gebeurden nu al, hoewel het zeker nog anderhalf jaar zal duren voor de sociale woningen gerealiseerd worden. SWAL heeft wel al de nodige vergunningen, maar nu moet nog een aannemer aangesteld worden.

In de site van de voormalige Brouwerij Loriers is er al heel wat veranderd. Zo werden er woningen gebouwd aan de kant van de Brouwerij Loriersstraat, werd de toren ingericht en kwamen er woongelegenheden op de binnenkoer achter het voormalige woonhuis Loriers. Aan de kant Kauterhof zijn ook al woningen gebouwd, de DAS-residentie, zo genoemd naar het historische bier van de in 1972 gesloten brouwerij Loriers Op dit ogenblik zijn de werkzaamheden voor 40 assistentiewoningen ‘De Brouwketel’ aan de gang.

De sociale woningmaatschappij SWAL plant nog een uitbreiding aan Residentie DAS, namelijk een groepswoningbouw met 17 sociale woningen ten noorden van de Brouwerij Loriers-site, kant Kauterhof. De site wordt volledig herontwikkeld tot een diverse woonomgeving via het RUP Brouwerij Loriers. Er werd ruimte voorzien voor een overdekte collectieve buitenruimte. Ook het dieper gelegen stuk achtertuin wordt collectief. Er worden steeds vijf appartementen gegroepeerd per inkompatio. Aan de achterzijde van de private tuin-terraszone is een collectief pad dat leidt naar de collectieve tuin.

“Er zit een stuk openbaar domein achteraan en dat moet ingericht worden. Vandaar dat zowel de gemeente als SWAL een aanvraag voor subsidiëring hebben ingediend. De aanvraag van SWAL gaat over de plaatsing van een bewegingsbank en gemeenschappelijke tuin. De aanvraag van de gemeente gaat over de inrichting van een extra avontuurlijke speel - en ontmoetingszone op de grens van het openbaar domein en de site van SWAL. Zowel de gemeente als SWAL kunnen een subsidie van 20.000 euro ontvangen van de provincie Vlaams-Brabant. De kosten voor ons speeltalud worden geraamd op 26.000 euro, waardoor de gemeente 6000 euro zelf zal moeten inbrengen”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).