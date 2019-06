Spaghettiavond voor organisatie Hambeurs Christian Hennuy

05 juni 2019

12u27 0

Vorig jaar keerden de Radioamateurs van OBRA weer naar jeugdhuis de Klup. In 1997 waren er al radioamateurs in jeugdhuis de Klup en in 2006 hadden ze daar zelfs een eigen lokaal en een zendinstallatie, toen nog in de Doelstraat. Maar toen stopte de werking. Nu is OBRA, Oost Brabantse Radio Amateurs, een nieuwe vereniging al meer dan een jaar actief in de Klup, naast de sporthal. Volgend jaar wil de vereniging een ‘Hambeurs’ organiseren. Hambeurzen worden georganiseerd omdat er heel wat bouwers en elektronica knutselaars bij de radioamateurs zitten en om ze zo van elektronische onderdelen te voorzien. Naast onderdelen, kabels en pluggen zijn er op dergelijke beurzen ook zenders te verkrijgen. Om volgend jaar dergelijke Hambeurs te kunnen organiseren, richt de vereniging op zaterdag 29 juni van 17 uur tot 21 uur in de Klup aan de Tiensetraat 43 in Hoegaarden, een tweede spaghettiavond in. Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen. Reservaties via pitjebeelen@gmail.com of vraobra@gmail.com