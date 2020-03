Solidariteitsmaal verdaagd Christian Hennuy

08 maart 2020

14u45 0

De lijst van de verdaagde activiteiten in Hoegaarden wegens het coronavirus, wordt steeds langer. Het solidariteitsmaal van Broederlijk Delen, voorzien op 22 maart in Mariadal, wordt verschoven naar zondag 19 april.

Eerder werden al het BOLOO-bal, de trappistavond van OKRA en het sociaal restaurant in het woonzorgcentrum afgelast. Ook de Bingoavond van SLO Mariadal op 14 maart is afgelast. Met deze afgelastingen of verschuivingen beantwoorden organisaties aan het advies van de gemeente om in de mate van het mogelijke activiteiten te verplaatsen naar een latere datum.