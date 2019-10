Sociaal restaurant start in januari Christian Hennuy

30 oktober 2019

09u48 3 Hoegaarden Op woensdag 22 januari starten de gemeente en het OCMW in het woonzorgcentrum Villa Hugardis met een sociaal restaurant. “Wat uniek is aan ons project is dat wij het opstarten in het woonzorgcentrum, niet in één of andere zaal”, zegt schepen voor Sociale Zaken Filip Havet (CD&V). Voor dit project loopt een Leader-aanvraag voor subsidiëring als ‘Smakelijk Samen 2.0’

OCMW Hoegaarden en WZC Villa Hugardis gaan hiervoor samenwerken met Sodexo, en eventueel met de Dienst Aangepast Vervoer. “Alles is al redelijk concreet. We hebben een bevraging gedaan bij onze eerste doelgroep, de OCMW-cliënten en daaruit is gebleken dat de woensdag de beste dag is. Dan kunnen ook de kinderen mee komen eten. We hebben nu ook een uitnodiging voor de senioren klaar, de tweede doelgroep. Ze zullen op het kerstfeest van de gemeente in de sporthal een brief hierover krijgen. Bij uitbreiding is iedereen welkom in ons sociaal restaurant, maar we zullen wel verschillende prijzen hanteren”, aldus Havet.

De maaltijden zullen bestaan uit soep, een hoofdgerecht en een nagerecht, met gratis water. Het regulier tarief zal 7 euro bedragen voor volwassenen, 3 euro voor kinderen, en er komt een sociaal tarief, voor de cliënten, na onderzoek. Het sociaal of dorpsrestaurant zal dus elke woensdag lopen, behalve in schoolvakanties. Uiteraard wordt in dit project ook gerekend op ‘sterke vrijwilligers’.

“Ik ben blij dat we met dit project in het begin van een legislatuur kunnen starten. Ik verkoos het woonzorgcentrum boven één of andere zaal, zoals in andere gemeenten. Hier hebben we een professionele kok en een professionele keuken, wat zeer belangrijk is voor de voedselhygiëne”, besluit Filip Havet.