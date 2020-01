Sociaal restaurant ‘Smakelijk Samen 2.0' opent deuren Christian Hennuy

22 januari 2020

14u29 9 Hoegaarden Woensdag 22 januari van 12.30 uur tot 13.30 uur opende het sociaal restaurant ‘Smakelijk Samen 2.0’ voor het eerst de deuren in Villa Hugardis aan de Maagdenblokstraat in Hoegaarden. Een 20-tal mensen kwam langs, maar dit gaat nog groeien.

“Smakelijk Samen 2.0 of een restaurant voor behoeftigen en senioren, was één van mijn prioriteiten. Gezond en betaalbaar eten is immers een basisbehoefte. Daarenboven is zo’n restaurant bevorderlijk voor het sociale contact. We gaan dit elke woensdag organiseren in de cafetaria van woonzorgcentrum Villa Hugardis, behalve tijdens schoolvakanties. De bewoners van Villa Hugardis eten op hun afdeling en de cafetaria is dus vrij. We kunnen dit organiseren in één moeite, binnen de werking van het WZC, samen met vrijwilligers. Eigenlijk is iedereen welkom in ons sociaal restaurant. We kunnen maximaal gaan tot 40 personen. Vandaar dat we vragen om vooraf in te schrijven”, aldus schepen voor Sociale Zaken Filip Havet (CD&V).

Op het eerste menu stonden soep, groentjes, stoofvlees en gestoomde aardappelen. Op het menu van volgende woensdag 29 januari komt er Italiaanse soep, een rundsreepje met Provençaalse saus, aardappelen of rijst en een dessertje. Het normale tarief bedraagt 7 euro, maar 65-plussers betalen 6 euro en kinderen 3 euro. Er is ook een sociaal tarief tegen 3 of 1 euro. Er wordt gevraagd in te schrijven uiterlijk de vrijdagvoormiddag voor het restaurant.

Info en inschrijving: an.vanende@ocmwhoegaarden.be of 016/80.87.83