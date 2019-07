Smartflower voorziet fietsers van groene energie Christian Hennuy

19 juli 2019

12u16 5 Hoegaarden Bezoekers van Luminus Solutions en Vanparijs Engineers aan het industriepark Bleyveld in Hoegaarden worden voortaan begroet door een zes meter hoge Smartflower, met twaalf zonnepanelen, die als bloemblaadjes de zon volgen. De Smartflower kan op jaarbasis 4.000 kWh opwekken, voldoende voor het oplaadpunt naast het bedrijf, waar elektrische fietsen en gsm’s gratis kunnen worden opgeladen. En ook bijna voldoende om het bedrijf van elektriciteit te voorzien.

Luminus Solutions en Vanparijs Engineers zijn nog twee aparte bedrijven, die in één gebouw zitten en samen één operationele structuur hebben. “Luminus Solutions is een bedrijf van onze groep dat zich inzet voor besparing van energie bij onze klanten. We mogen ook niet vergeten dat we vanuit klimaatoogpunt op een keerpunt staan in de geschiedenis”, aldus Frank Schoonacker, Director Corporate Affairs van Luminus. “Onze klanten zijn overheden, scholen, sociale huisvestingsmaatschappijen en industrie. We willen die helpen om energie te besparen. We sluiten hiervoor energieprestatiecontracten af. Dat betekent dat wij hun gebouwen onder handen pakken. Concreet is dat isoleren, de stookplaats bekijken, regelingssystemen verbeteren, plaatsen van zonnepanelen en soms ook warmtekrachtkoppeling installeren. Door het contract garanderen wij hen dat het werkt”.

“Onze bedrijven zijn dus actief in zonnepanelen, ook bewegende, maar de Smartflower in zonnebloemvorm is uniek. Deze Smartflower gaat de zon volgen als een echte zonnebloem, gaat ’s morgens open en plooit ’s avonds dicht. De elektriciteit gaat naar ons eigen gebouw, waar het bijna het hele verbruik kan dekken. De Smartflower bevoorraadt ook het oplaadpunt, dat aan de Bleyveldstraat en de fietsroute naast ons bedrijf ligt”, aldus Patrick Steegmans, directeur van Vanparijs Engineers.

In de twee bedrijven samen werken momenteel een 50-tal mensen, voornamelijk technici. “In Hoegaarden willen we gewoon nog groeien met ons bedrijf. Het gratis oplaadpunt zien we als dienstbetoon aan de gemeenschap en is nu al operationeel. Alle fietsers zijn welkom”, aldus directeur Frank Schoonacker.

Voorlopig heeft de gemeente Hoegaarden nog niet gebruikgemaakt van de diensten van Luminus Solutions, maar dat zou in de toekomst kunnen veranderen. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) was aanwezig bij de voorstelling van de Smartflower. “We zijn in de gemeente wel constant bezig met besparing op energie. Aan het gemeentehuis konden we geen zonnepanelen plaatsen door de schaduw van de kerk. Maar met zo’n zonnebloem, die de zon volgt, zou het wel kunnen, tenminste als het mag van Erfgoed. Het dak van het gemeentehuis zou een mogelijkheid zijn. Ook aan het rusthuis zou er nog iets mogen bijkomen, want bij elke technische vernieuwing, stijgt ook het elektriciteitsverbruik”, besluit de burgemeester.