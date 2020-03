Slechts één zaak geverbaliseerd voor niet navolgen corona-instructies Christian Hennuy

16 maart 2020

De politie van Hoegaarden heeft controles gedaan dit weekend in verband met de instructies rond het coronavirus. Slechts één zaak in Hauthem hield zich niet aan de regels en er werd PV opgesteld.

“De instructies werden in het algemeen goed opgevolgd, hoewel er bij sommige handelaars nog wel wat onduidelijkheden waren in de instructies. Slechts één zaak in Hauthem kleurde buiten de lijntjes en bleef open. De politie heeft op haar ronde PV opgesteld en de zaak doen sluiten. Bij controle achteraf bleken de instructies toch opgevolgd te worden en was de zaak dicht”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).