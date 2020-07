Sint-Gorgoniuskoor viert afscheid van zuster Thérèse Marie als dirigente Christian Hennuy

29 juli 2020

14u42 0 Hoegaarden Op zaterdag 15 augustus neemt het Sint-Gorgoniuskoor Hoegaarden afscheid van zuster Thérèse Marie als dirigente. Ook organist Pierre Steeno heeft afscheid genomen, maar dankzij Hélène Coosemans is de opvolging verzekerd.

Het koor werd 102 jaar geleden opgericht door pastoor Egidius van Gucht, met Leander Willems aan het orgel. Het was toen nog een meisjeskoor. In 1925 volgde Henri Willems zijn vader op als organist. Na Henri Willems kwamen als leiders van het zangkoor nog Meeuwens, deken Jan Vandervelpen en tot heden zuster Thérèse Marie, van Mariadal. In 2018 vierde het koor nog het 100-jarig bestaan. Organist André Van Hoof werd toen opgevolgd dor Pierre Steeno.

“Het jaar 2019 was bijzonder zwaar voor ons koor want we verloren verschillende leden, o.a. Freddy Mannaerts, Renil Cappelle en Margriet De Gendt”, vertelt Parochieverantwoordelijke Liesbet Goris. “Irène Gillis stopte ermee. Nu stoppen zuster Thérèse Marie en Pierre Steeno, maar ons koor kan gelukkig doorgaan dankzij de nieuwe organiste Hélène Coosemans, een jonge kracht. Ze is afkomstig uit Orsmaal en kwam in Hoegaarden wonen. Ze kan niet alleen orgel spelen, maar ook een koor leiden”.

Op 15 augustus is er om 13.30 uur in principe de afscheidsviering, met nog 100 personen toegelaten in de Sint-Gorgoniuskerk.