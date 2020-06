Sint-Ermelindisprocessie in coronatijd: zes deelnemers aan de processie Christian Hennuy

01 juni 2020

12u22 0 Hoegaarden Tijdens het et Pinksterweekend is het Meldertkermis, met normaal gezien een grote volkstoeloop voor optredens, een dorpsontbijt, een Gaston Roelants run, foor, een wielerwedstrijd, rommelmarkt en als hoogtepunt zeker de Sint-Ermelindisprocessie op Pinstermaandag. Alle activiteiten waren geschrapt, behalve de processie die in een wel zeer afgeslankte versie het dorp rond trok.



Eerst werd een eredienst live gestreamd vanuit de Sint- Ermelindiskerk. E.H. Andy Penne ging voor in deze viering, samen met parochieverantwoordelijke Liesbeth Goris. Mensen konden dit volgen via facebook of You Tube.

Daarna trok de processie erop uit, met in totaal zes mensen, begeleid door trommelaars. Het hele parcours van de processie werd afgelegd, maar omdat er dit jaar geen politiebegeleiding was, moesten de processiegangers achter elkaar aanlopen op de druk bereden Sint-Ermelindisstraat. Het tempo van de rondgang lag wel hoger dan andere jaren. Er waren wel wat toeschouwers opgedaagd. “Spijtig dat het niet is zoals andere jaren”, klonk het overal.

De Sint-Ermelindisprocessie is een belangrijk evenement voor Meldert, verbonden aan de legende rond de heilige, die zowat 1420 jaar geleden geboren werd. Ermelindis was de dochter van een adellijk geslacht. Haar ouders hadden voor haar een adellijk huwelijk gepland. Zij gaf er de voorkeur aan om maagd te blijven. Tenslotte liet haar vader zich overtuigen, en schonk haar in de buurt van haar geboortedorp Lovenjoel een stuk grond. Zij wilde God dienen in de eenzaamheid, zoals ze had gelezen bij de woestijnvaders. Zij vond dat alles te Bevekom. Maar twee adellijke jongemannen raakten smoorverliefd op haar. Zij smeedden een plan om haar te overmeesteren, maar zij vluchtte naar Meldert om haar maagdelijkheid te bewaren en haar godgewijde leven verder te zetten.

Jaarlijks is er een Sint-Ermelindisprocessie op Pinkstermaandag en dat was dit jaar niet anders. Om de 50 jaar is er ook een grote Ermelindisviering, maar daarvoor is het nog even wachten tot 2050.