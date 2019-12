Schuilhokken voor zwerfkatten langs RAVEL-fietspad Christian Hennuy

18 december 2019

16u02 5 Hoegaarden Op het RAVEL-fietspad tussen Hoegaarden en Geldenaken werden de eerste schuilhokken voor zwerfkatten geplaatst.

Raadslid Luc Buccauw (sp.a) stelde hierover een vraag op de raadszitting. “In oktober van dit jaar werd door Minister van Welzijn Ben Weyts beloofd om vijf gratis schuilhokken voor zwerfkatten te bezorgen aan Hoegaarden. Is dit nu al in orde?”, aldus het raadslid.

“Het werden uiteindelijk vier i.p.v. vijf schuilhokjes. We hebben er al twee geïnstalleerd aan het RAVEL-fietspad, waar tussen de 15 en 20 zwerfkatten huizen. In Outgaarden en Hoxem zijn we nog op zoek naar een geschikte locatie. Vier is voldoende, we zijn niet van plan om nog bijkomende schuilhokjes te plaatsen”, aldus schepen voor Dierenwelzijn Hans Decoster (CD&V).