Schrijver Christian Hennuy brengt lexicon van het Hoegaards (“Oowgeds”) dialect uit Kristien Bollen

17 augustus 2020

20u32 0 Hoegaarden Vijf jaar na de publicatie van de “Praktische Grammatica van het Hoegaardse dialect”, komt er het “Lexicon van het Hoegaards dialect – Woordenlijst van het hedendaags ‘Oowgeds’. Als rasechte Hoegardier kent hij het dialect als geen ander. “Wij zijn de laatste generatie die Hoegaards dialect begrijpt en nog kan spreken. De regionale klanken zullen nog wel lange tijd bewaard worden, maar het gebruik van het ‘Oowgeds’ verdwijnt stilaan. Het was daarom van belang om het hedendaagse ‘Oowgeds’ nu vast te leggen. En het zo correct mogelijk te schrijven zodat iedereen in de toekomst nog zal weten hoe het exact uitgesproken werd. Dit is immers immaterieel erfgoed” zegt Christian.

“Wij zijn de laatste generatie die Hoegaards dialect begrijpt en nog kan spreken. De regionale klanken zullen nog wel lange tijd bewaard worden, maar het gebruik van het ‘Oowgeds’ verdwijnt stilaan. Het was daarom van belang om het hedendaagse ‘Oowgeds’ nu vast te leggen. En het zo correct mogelijk te schrijven zodat iedereen in de toekomst nog zal weten hoe het exact uitgesproken werd. Dit is immers immaterieel erfgoed” zegt Christian die toegeeft dat het boek er iets vroeger kwam door de lockdown. “Toch nog iets positiefs aan die periode.”

Moesje, pééjàrààter, pismeroewej, roeweskes, dàjzen dàg …

Dat zijn typische Hoegaardse woorden. “Uiteraard krijgen die een plaats in dit werk, maar we gaan ons vooral toeleggen op het hedendaagse Hoegaards, d.w.z. Hoegaardse woorden, maar ook beïnvloed door het Nederlands en andere dialecten. We gaan beschrijven wat we horen, en indien er meerdere mogelijkheden zijn, die ook geven. Zoals we reeds in de Praktische Grammatica schreven, zijn er dikwijls bij dialectgebruikers verschillen in articulatie en taalniveau. Woorden over oude ambachten of landbouw zijn weggevallen, omdat niemand ze meer gebruikt. Voor die oudere woorden verwijzen we naar eerdere publicaties, zoals Van der molen (1981). In het woordenboek zijn maar 21 van de 26 letters van het alfabet weerhouden, omdat de ‘c, h, q, x en y’, niet aan bod komen in de schrijfwijze, of tenminste niet in het begin van een woord.

Taalkundig

Omdat we niet de heemkundige of folkloristische toer willen opgaan, hebben we ons gehouden aan een zuiver taalkundig werk. We hebben in dit werk enkele uittreksels, steeds taalkundige, uit andere publicaties gebracht, vooral uit de licentiaatsverhandeling van Karel Vandenbosch in 1955. We zijn zeer tevreden dat Karel Vandenbosch die het fonetische schrift hanteert voor zijn wetenschappelijk werk, de klanken schrijft zoals wij. Hij schrijft het fonetisch, wij ook, maar dan met het gewone azerty-klavier. Fonetisch schrift is te moeilijk, maar met het gewone azerty klavier kan men perfect het Hoegaards fonetisch schrijven. Dialectklanken schrijven is steeds een conventie, maar eens die tekens vastgelegd zijn, moet men zoals in de fonetiek, steeds hetzelfde teken voor dezelfde klank hanteren”, aldus de auteur.

Tip

Een tip tenslotte voor wie moeite heeft om dialect te lezen. “Splits de woorden op in lettergrepen. Zo worden moeilijke woorden als ‘inzjenjajr’, (ingenieur) ‘dérenzjàjre’ (storen) of ‘sjoekelééjer’ (sukkelaar) leesbaarder: in – zjen – jajr / dé – ren- zjàj – re / sjoe – ke – léé – jer” geeft Christian nog mee.

Intekenen

Het ‘Lexicon van het Hoegaards dialect – woordenlijst van het hedendaags Oowgeds’, door Christian Hennuy, kan dit jaar jammer genoeg niet tijdens het Armistis-concert voorgesteld worden. Personen die intekenen zullen het boek kunnen afhalen in jeugdhuis ‘de Klup’ in Hoegaarden op vrijdag 20 november tussen 20 en 22 uur. Er wordt misschien een kleine dialectactiviteit aan gekoppeld.

Het woordenboek telt 347 bladzijden, met tal van verwijzingen naar de ‘Praktische Grammatica van het Hoegaards dialect’ en voorbeeldzinnen. Bestellen kan via overschrijving van 30 euro op rekening nummer BE 42 3630 1467 7554 van Christian Hennuy-Dotremont, met vermelding ‘Lexicon’, tot 31 oktober.

Wie wil intekenen op beide werken betaalt 40 euro. Op de inschrijving dan vermelden:’ lexicon en grammatica’. Verzendingskosten buiten Hoegaarden 9 euro.