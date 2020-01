Schrijf je nu in voor Drums Alive Christian Hennuy

20 januari 2020

11u39 0

Op woensdag 19 februari organiseren de vrijwilligers van CM Hoegaarden i.s.m. Femma een kennismakingsles ‘Drums Alive’, in zaal Ermelindis in Meldert.

Het uit de States overgewaaide ‘Drums Alive’ is een groepsfitnessles waarbij je op het ritme van de muziek allerlei pasjes uitoefent en intussen met drumsticks op een zitbal trommelt. Naarmate de les vordert, wordt de intensiteit en de snelheid van de oefeningen opgevoerd. Drums Alive is zowel geschikt voor kinderen als volwassenen van elke leeftijd, man of vrouw, ervaren sporter of beginner.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Deelnamegeld bedraagt 5 euro per persoon, drankje inbegrepen. De kennismaking vindt plaats op woensdag 19 februari om 20 uur in zaal Ermelindis, aan café Odette, Sint- Ermelindisstraat 14, 3320 Meldert-Hoegaarden. Info en inschrijving: Elke Francois, 016/35.96.00 of www.cm.be/agenda