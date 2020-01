Schoorsteen van oude brouwerij wacht op wederopbouw Christian Hennuy

27 januari 2020

13u02 0 Hoegaarden Tijdens de sloping van de hoevegebouwen van houthandel Vandermolen aan de Stoopkensstraat, kwam in oktober vorig jaar de authentieke schoorsteen van de voormalige brouwerij Coenegras mee naar beneden, hoewel die bewaard had moeten blijven. Ondertussen rijzen de nieuwe gebouwen op en is het wachten op de heropbouw van de beschermde schoorsteen. Dat zou voorzien zijn in de tweede helft van februari

“De schoorsteen wordt zeker weer opgebouwd. Alle stukken zijn bewaard bij Vandermolen, zodat er zeker geen andere stenen tussenkomen. Onroerend Erfgoed is hiervoor bij de eigenaar geweest”, aldus Marleen Lefevre, schepen voor Erfgoed.

“We zijn wat afhankelijk van het weer om de loods verder af te werken. De dakbedekking ligt er nog niet op, maar we hopen onmiddellijk te kunnen doorwerken. We hopen rond 15 februari met de afwerking van de buitenkant te beginnen en dan ook de heropbouw van de schoorsteen te starten. We moeten dat zelf doen en betalen. We hebben daar een aannemer voor aangesteld. In mei zouden we dan beginnen met het bouwen van onze nieuwe doe-het-zelf zaak en de burelen, aan de Stoopkensstraart. Wat de bouw van het OKAY-warenhuis betreft, op de site waar onze huidige toonzaal gevestigd is, zal zeker moeten gewacht worden tot volgend jaar, omdat alles nog niet 100% in orde is”, aldus zaakvoerder Kris Vandermolen. Gecoro heeft inderdaad bezwaren geuit, niet zozeer tegen het geplande OKAY-warenhuis dan wel tegen de invulling van de site vooraan tegen de straatkant.

Relict van brouwerij verleden

Het was de vzw Hoegaards Erfgoed die de sloping van de schoorsteen onmiddellijk na de afbraak aankaartte. Het was in strijd met de bouwvergunning die het behoud van dit element oplegde. Voorafgaand aan de aanvraag voor sloping werd door het schepencollege beslist, dat de gebouwen aan de Stoopkensstraat mochten gesloopt worden op voorwaarde dat de historische schouw behouden bleef als relict van het brouwerijverleden en er op de nieuwe gevel een paneel voorzien wordt met foto’s van de historische toestand. Hier bevond zich vroeger immers de oude brouwerij Coenegras die gouden tijden kende rondom 1750. Er zou ook een bouwhistorisch onderzoek volgen.

Aan de houthandel Vandermolen in de Stoopkensstraat komt immers de nieuwe toonzaal, en daardoor moesten heel wat gebouwen van de oude hoeve verdwijnen. De nieuwe toonzaal zal de huidige toonzaal Vandermolen iets verderop aan de Beek naast Den Engel, waar het project loopt voor een Okay-warenhuis en woningen, vervangen. Op de plaats van de afgebroken loodsen komt de nieuwe doe-het-zelf zaak op het gelijkvloers, evenals de burelen. Op de plaats van de voormalige woning staat nu al de nieuwe loods recht.