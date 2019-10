Schoorsteen historische brouwerij gesloopt (en dat mocht niet) Christian Hennuy

07 oktober 2019

16u56 0 Hoegaarden Tijdens de sloping van de hoevegebouwen van houthandel Vandermolen aan de Stoopkensstraat , is de authentieke schoorsteen van de voormalige brouwerij Coenegras mee afgebroken. “Dat is in strijd met de bouwvergunning die het behoud van dit element oplegde” aldus de vzw Erfgoed Hoegaarden. Volgens het gemeentebestuur zal de schouw weer opgebouwd worden.

Aan de houthandel Vandermolen komt een nieuwe toonzaal, en daardoor moesten heel wat gebouwen van de oude hoeve verdwijnen. De nieuwe toonzaal vervangt de huidige toonzaal Vandermolen iets verderop aan de Beek naast Den Engel, waar een project loopt voor een Okay-warenhuis en woningen.

Voorafgaand aan de aanvraag voor sloping werd door het college van burgemeester en schepenen beslist, dat de gebouwen aan de Stoopkensstraat mochten gesloopt worden op voorwaarde dat de historische schouw behouden bleef als relict van het brouwerijverleden en er op de nieuwe gevel een paneel voorzien wordt met foto’s van de historische toestand. Hier bevond zich vroeger immers de oude brouwerij Coenegras die gouden tijden kende rondom 1750. Er zou ook een bouwhistorisch onderzoek volgen. Maar nu ging alles tegen de vlakte.

“Is een reconstructie van de schoorsteen mogelijk? Te oordelen naar het puin is dit hopeloos. Het is niet de eerste keer dat gelijkaardige constructies verdwijnen. In een verder verleden is de brouwerij Tomsin aan de Vroente vervangen door een parking. Recent werd de schoorsteen en aanbouw van de brouwerij Nijs aan ’t Paenhuys in de Stoopkensstraat afgebroken. Nochtans werden deze tot voor kort gekoesterd als symbolen van het ambacht dat de geschiedenis van Hoegaarden bepaalde. De vraag rijst wat er ons staat te wachten met de oude brouwerijhoeve Den Engel, gelegen aan de overzijde van de straat en voorwerp van hetzelfde ontwikkelingsproject Vandermolen”, zo vraagt de vzw zich af.

Niet stabiel

“Er zal een officiële vaststelling gebeuren en dan zal de schouw weer opgebouwd worden. De stenen liggen er trouwens nog. De schoorsteen was blijkbaar niet stabiel en is naar beneden gekomen. Er staat nog een stukje recht. Maar alles wordt weer opgebouwd zoals het in de vergunning voorzien was”, aldus schepen voor Cultuur Marleen Lefevre (CD&V).