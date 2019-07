Schlagers en rock bij Brem Christian Hennuy

16 juli 2019

Café Brem, nog één van de weinige echte bruine kroegen, pakt tijdens het weekend van 20 en 21 juli uit met een schlagerfestival en Bremrock aan de Stoopkensstraat 18 in Hoegaarden. De straat wordt afgesloten en voor het café staat een feesttent.

Op zaterdag 20 juli vanaf 18.30 uur is er een Schlagerfestival. Vanaf 18.30 uur is er opwarming met drank en om 20 uur starten de optredens met onder andere Mike Grondy, Andrea Schön, Kris, Tracy Konings, Duo Sunny Sunshine en Danny Davis. De activiteit loopt tot 2 uur ‘s nachts. De toegang is gratis.

Daags erna op zondag 21 juli is er Bremrock op dezelfde locatie. De activiteiten starten om 15 uur. Het gaat om een gratis festival met Rock en Blues, met optredens van Fougasse, Los Pannacotta’s, Roadhouse en als afsluiter Rockdj Joris.