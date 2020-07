Schepencollege moet nu beslissen over appartementen



Christian Hennuy

23 juli 2020

14u52 0 Hoegaarden Novus Construct uit Brugge diende een aanvraag in voor de bouw van 20 appartementen in de Gasthuisstraat op de eigendom van J. Georges, waar vroeger nog een handelszaak gevestigd was. Het openbaar onderzoek liep van 17 juni tot 16 juli 2020. Een groep inwoners voerde hier onder de naam Landelijk Hoegaarden, actie tegen.

De bedoeling van het bouwproject is het bestaande pand te slopen en 20 appartementen te bouwen en twee woningen in gesloten verband. Daar zit dus ook de tuin in langs de muur in de Gasthuisstraat en een perceel dat uitgeeft op de Doelstraat.

“Het openbaar onderzoek is nu afgesloten, maar de resultaten zijn nog niet bekend. Het is wachten tot de diensten uit verlof zijn om het dossier voor te bereiden. Daarna moet het College zich hierover uitspreken. Wij moeten dat ook binnen een bepaalde termijn doen, dus zeker nog tijdens de grote vakantie. Eerst moeten we zien of de bezwaren gegrond zijn en daarna beslist het College, waarop die beslissing bekend gemaakt wordt. Daar kan men dan eventueel weer op reageren, en eventueel bezwaar indienen bij de Deputatie”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

“We hebben meer dan 100 handtekeningen verzameld voor ons gezamenlijk bezwaarschrift tegen het bouwproject van de Gasthuisstraat. Deze handtekeningen komen van bewoners in de Boomgaardstraat, Gasthuisstraat, Dumontstraat, en gedeeltelijk van de Stoopkenstraat en de Doelstraat. Landelijk Hoegaarden dankt iedereen die ons gesteund heeft met een handtekening”, aldus Landelijk Hoegaarden, een groepering van burgers die het landelijk karakter van het dorp wil behouden en gekant is tegen de bouw van appartementen. Daarom zijn vrijwilligers van Landelijk Hoegaarden affiches met ‘ Flatgaarden’ op gaan verdelen in de huizen in het centrum, om hun campagne te steunen.

