Schepen Decoster stelt ouders van GBS Hoegaarden gerust Vanessa Dekeyzer

06 maart 2020

12u51 0 Hoegaarden In Hoegaarden vatte schepen van Onderwijs Hans Decoster (CD&V) voor aanvang van de schooldag post aan de Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden. Daar geraakte donderdag bekend dat een vader van twee kinderen van deze school positief getest werd op het coronavirus.

De twee kinderen werden intussen samen met hun vader en moeder in quarantaine gezet bij hun thuis. Maar tot donderdag zaten ze gewoon in de klas samen met andere leerlingen. En dat zorgt toch voor ongerustheid bij de andere ouders. “Zeven leerlingen zijn vandaag thuis gebleven”, zegt schepen Decoster. “Waarschijnlijk is dat uit ongerustheid. We hebben in elk geval nog geen weet van besmette leerlingen.”

Schepen Decoster kreeg slechts één vraag van een ouder vanochtend aan de schoolpoort. Een mama was bezorgd over of er wel zeep op school was. Ze gaf haar kind alvast een tube mee. “We blijven de situatie nauwgezet opvolgen, zeker in de twee betrokken klassen.”

Het gezin waar het over gaat, was op skivakantie geweest in Noord-Italië. De vader was na thuiskomst onwel geworden en testte positief op het coronavirus. De twee kinderen zijn donderdag gescreend, maar het resultaat daarvan is nog niet bekend.