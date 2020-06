Schepen Decoster (CD&V): “Leninglast met 40% verminderd maar niet toegeven aan drukkingsgroepen” Christian Hennuy

09 juni 2020

11u58 2 Hoegaarden Bij de vorige gemeenteraadszitting werd de gemeenterekening 2019 goedgekeurd. Er kwam toen nauwelijks reactie vanuit de oppositie. “Op 6 jaar tijd hebben we de leninglast in Hoegaarden met 40% verminderd, en we hebben nog voldoende power in Hoegaarden om te investeren of leninglast terug te betalen”, zegt schepen voor Financiën Hans Decoster (CD&V).

“In het algemeen kunnen we zeggen dat de taxshift niet zo’n negatieve impact gehad heeft als we vreesden. We zijn een gezonde gemeente, maar we willen niet toegeven aan drukkingsgroepen die ons willen doen afwijken van onze meerjarenplanning. Wij zijn er voor alle inwoners van Hoegaarden en we willen zoveel mogelijk service geven voor zo weinig mogelijk geld. Dat is onze taak”, aldus schepen Hans Decoster. Hier doelt de schepen o.a. op de druk vanuit Outgaarden tegen de plannen van de gemeente voor de mogelijke verkoop van de pastorie en de kerk.

“Er werd 1.903.915 euro geïnvesteerd in Hoegaarden, zijnde meer dan 87,88 % van wat begroot werd, wat meer dan behoorlijk is. In de meeste gemeenten is dat maar 60%. De autofinancieringsmarge laat een positief saldo zien van 1.703.172 euro wat toch wel iets zegt over de veerkracht en kracht van onze huishouding. De totale leninglast van de gemeente bedroeg op 31 december 2013 nog 15.039.220 euro, terwijl dat einde 2019 nog 8.837.566 euro was, of op zes jaar tijd een vermindering van de leenlast met 40%. Op zes jaar tijd werd de leenlast met meer 40 % verminderd. We zullen nog versneld aan schuldafbouw kunnen doen.”

“Alle investeringen in 2019 werden uitgevoerd zonder nieuwe financieringen. Zowel de onroerende voorheffing (1250) als de personenbelasting (7,5 %) zijn constant gebleven. De recente Covid-19 crisis bewijst nogmaals dat een gemeente beter over een ruime slagkracht beschikt, om onvoorziene omstandigheden op te vangen. Er zijn door de crisis zeker meer uitgaven en minder inkomsten , maar we zijn er klaar voor”, aldus schepen Decoster.