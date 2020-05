Rusthuisbewoners getest op Covid-19 Christian Hennuy

05 mei 2020

Gisteren werden alle bewoners van het woonzorgcentrum Villa Hugardis in Hoegaarden getest op corona. Het is nu wachten op het einde van de week voor de resultaten. “Op dit ogenblik is er niemand in behandeling voor corona en is er geen enkele infectie gesignaleerd. Maar dat is steeds maar een momentopname”, aldus algemeen directeur Bart Hendrix.