Roze zakken verdwijnen uit straatbeeld Christian Hennuy

25 september 2020

10u10 5 Hoegaarden Vanaf 1 maart 2021 voert EcoWerf de nieuwe blauwe pmd-zak in. De bekende blauwe kleur van de blijft, alleen de inhoud wijzigt. Daar komt immers die van de huidige roze zak bij. Daarom haalt EcoWerf de roze zak voor gemengde plastics vanaf 1 maart 2021 niet meer op. Ook in de recyclageparken wordt de roze zak vanaf 1 maart 2021 niet meer aanvaard.

De ‘P’ van pmd staat dan niet meer voor ‘Plastic flessen en flacons’ maar voor ‘Plastic verpakkingen’. De ingezamelde nieuwe afvalsoort moet gesorteerd worden tot kwaliteitsvolle fracties. Omdat de door Fost Plus gekozen sorteercentra nu nog volop in aanbouw zijn en pas in het voorjaar van 2021 volledig operationeel zullen zijn, verloopt de invoering van de nieuwe blauwe zak gefaseerd.

De gemeente Hoegaarden raadt haar inwoners aan om niet te veel roze zakken meer aan te kopen, zeker niet meer dan één rol tegelijk. De nieuwe blauwe zak zal men in Hoegaarden steeds kunnen kopen op het gemeentehuis, in de Carrefour en bij de Gazet van Hoegaarden. Omdat alleen de inhoud van de pmd-zak wijzigt, kan de voorraad ‘oude’ pmd-zakken verder gebruikt worden.