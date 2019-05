Rookvrije generatie blaast zeepbellen Christian Hennuy

28 mei 2019

14u56 2 Hoegaarden De 41 kinderen van het eerste leerjaar van de Gemeentelijke Basisschool trokken naar de Tuinen van Hoegaarden op uitnodiging van ‘Generatie Rookvrij’, een alliantie voor een rookvrije samenleving, een organisatie gegroeid uit o.a. Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker en vele andere. De kinderen gingen zeepbellen blazen naast de speeltuin in het Park.

Generatie Rookvrij koos per provincie één school uit en voor Vlaams-Brabant was dit GBS Hoegaarden. Met de boodschap ‘ik blaas liever bellen dan rook’ riepen de kinderen op om hun speeltuintjes, dus ook die van de Tuinen van Hoegaarden rookvrij te houden. Suzanne Gabriels, woordvoerder van de Alliantie Rookvrije Samenleving: “Kinderen uit heel België bliezen in hun favoriete speeltuin in de buurt van hun school, zeepbellen. Hiermee ondersteunden ze de actie om alle speeltuinen rookvrij te maken. We hopen dat niet alleen de uitgekozen scholen, maar ook de andere volgen. Vergeten we niet dat het op vrijdag 31 mei Werelddag zonder Tabak is. Elke week beginnen in België nog honderden jongeren te roken, gewoon omdat ze zien roken. Als kinderen anderen zien roken kopiëren ze dat gedrag. Op heel wat plekken waar kinderen en jongeren komen, wordt er nog altijd gerookt. Vandaar deze actie. De bedoeling is dat geen enkel kind, vanaf 2019 geboren, nog begint te roken”.