Rondje besparingen door gemeente: grote uitbreidingsplannen voor school De Polder geschrapt Christian Hennuy

19 december 2019

11u21 7 Hoegaarden De gemeente schrapt de grote uitbreidingsplannen van de gemeentelijke basisschool (GBS) aan de Polder. De gemeente zoekt blijkbaar alle mogelijke middelen om te besparen, o.a. door verkoop van patrimonium, en dus ook door het niet realiseren van projecten. In de plaats van het schoolproject komt er een afgeslankt project, binnen de bestaande structuur van het gebouw, namelijk in de oude gebouwen van de paintball. Dit werd nu duidelijk op de raadszitting, maar in het verslag van de schoolraad van GBS werd de ongerustheid hierover al eerder aangekaart.

Schepen voor Onderwijs Hans Decoster (CD&V) meldt in het verslag van de schoolraad: ‘De laatste weken kreeg het bestuur te kampen met heel wat problemen: milieuvergunning, bijkomende adviezen in functie van de bouwvergunning en de verhoging van het oorspronkelijke plateau, kortom een verhoging van onvoorziene kosten niet in verhouding met de toegekende subsidies. Om financiële uitschuivers te vermijden besliste het bestuur om de uitvoering van plannen voor deze nieuwbouw stop te zetten. Concreet betekent dit dat werd beslist om onderstaand ontwerp niet te realiseren. Gezien de noodzaak om voor het schooljaar 2021 – 2022 extra lokalen te voorzien, werd gekozen voor een alternatief. Het bestaande gebouw, tussen de lokalen van de landelijke opvang en het huidige schoolgebouw, wordt gerenoveerd. De subsidies die door Agion, het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs, werden toegekend, blijven behouden alsook het vooropgestelde tijdspad, namelijk ingebruikname in september 2021.’

De reactie van de schoolraad liet zich raden: ‘De schoolraad is verbaasd over het nieuws dat de oorspronkelijke plannen voor de nieuwbouw werden geschrapt. Op geen van voorafgaande vergaderingen werd dit besproken. In de renovatie van de bestaande gebouwen worden twee klaslokalen voorzien, een groot verschil met de oorspronkelijke plannen en mogelijkheden van de nieuwbouw. Wat als op langere termijn bijkomende uitbreiding nodig is?”, aldus het verslag van de schoolraad die ook duidelijkheid vraagt over de 350.000 euro subsidie voor een nieuwe refter.

On hold

In totaal is er dus 1,1 miljoen euro subsidiëring voorzien voor de uitbreiding van de gemeenteschool, waarvan meer dan 700.000 euro voor de Polder en oppositieraadslid Herwig Princen (Gewoon Wit), vroeg hier duidelijkheid over op de gemeenteraad. “Door bijkomende kosten, o.a. het verhogen van de vloer met 30 cm tegen mogelijke overstromingen werd het project steeds duurder en ik heb het ‘on hold’ gezet. We gaan die lokalen maken binnen de bestaande gebouwen, en minder uitgeven dan in het budget staat”, aldus Hans Decoster. “We gaan uiteraard ook de refter vernieuwen in het hoofdgebouw aan de Doelstraat”.

Princen vroeg hierop waarom er niet onmiddellijk een nieuwbouw opgetrokken worden aan de Doelstraat, naast het voormalige bankgebouw, zoals er trouwens al één werd opgetrokken aan de andere kant van de school. Volgens Decoster is de ondergrond daar niet geschikt voor en volgens burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) zou zo’n project oplopen tot 2,5 miljoen euro.