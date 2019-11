Romeinse vloer vindt vaste stek in Grand Cruzaal van het gemeentehuis Christian Hennuy

06 november 2019

15u30 0 Hoegaarden Vanaf 17 november toont Hoegaarden voor het eerst een deel van de unieke vloer van de Gallo-Romeinse villa op de Blotenberg. De vloer is zo uitzonderlijk omdat hij bestaat uit Romeinse dakpannen. Tot nu toe hebben archeologen nog geen gelijkaardige voorbeelden in Vlaanderen gevonden. De vloer zal in de toekomst vast blijven liggen in de Grand Cruzaal van het gemeentehuis.

Portiva, de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst, de gemeente Hoegaarden en vzw Hoegaards Erfgoed richten in 2019 de schijnwerpers op het Gallo-Romeins erfgoed. Blikvanger is de mozaïekvloer in gerecupereerde Romeinse daktegels, afkomstig van de Blotenberg. “De vloer lag in de Polder, maar wij wilden die alleszins in Hoegaarden behouden en niet overbrengen naar Tienen”, aldus schepen voor Cultuur Marleen Lefevre (CD&V).

In de jaren na 1981 hebben verschillende archeologische teams opgravingen verricht op het Kluisveld, de Goudberg, de Blotenberg, nadien op het hst-tracé en vorig jaar in Meer, binnen de ruilverkaveling Willebringen. De meeste objecten in ijzer, brons of keramiek zijn opgeslagen in het depot in de Mulkstraat in Tienen, in de voormalige Theobalduskapel. Enkele vondsten zijn nu tentoongesteld in het gemeentehuis van Hoegaarden. De mozaïekvloer in gerecupereerde Romeinse daktegels wordt daar de blikvanger.

Meldert was bewoond voor onze tijdrekening en bezat minstens één Romeinse villa op de Blotenberg. Over de Blotenberg, op de rechteroever van de Schoorbeek, publiceerde archeoloog Marc Meurrens aan de KU Leuven in 1982. De opgravingen naar die Gallo-Romeinse villa dateren van 1981-82. Van het hoofdgebouw werd toen een lengte van veertig meter blootgelegd. Op omringende percelen werden nog sporen van bijgebouwen ontdekt. Het hoofdgebouw dateert waarschijnlijk uit de eerste eeuw, ouder dus dan de bewoningssporen in het Kluisveld en op de Goudberg. In een tentoonstelling in het WTC in Brussel in 1982 werden van de Blotenberg een kommetje in terra sigillata, een appliqué en verschillende spelden getoond.

Riolering

Meurrens noteerde dat er ‘in de luxueuse villa waarschijnlijk niets ontbrak om het de bewoners aangenaam te maken’. In één van de kamers lagen twee boven elkaar geplaatste stookvloeren, gekoppeld aan een aantal rechthoekige stookplaatsen. Twee afvoerkanaaltjes leidden naar een bezinkput. In die tijd al riolering dus.

Op zondag 17 november van 14 uur tot 16 uur is er op de tweede verdieping van het gemeentehuis de opening van de Romeinse vloer. De erfgoedkundige dienst Portiva geeft er uitleg aan de bezoekers. Daarnaast geven fotopanelen de bezoeker informatie over de opgravingen van de Gallo-Romeinse villa op de Goudberg langs de E40. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de kantooruren.