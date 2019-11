Romeinse vloer heeft permanente plaats in gemeentehuis Christian Hennuy

18 november 2019

11u41 1 Hoegaarden In 1981 en 1982 ontdekten archeologen op de Blotenberg in Meldert de vloer van een Romeinse villa. Voorlopig zijn er in Vlaanderen geen soortgelijke vloeren uit die periode gekend. De Romeinse vloer kreeg nu een vaste stek in de Grand Cruzaal van het gemeentehuis.

De vloer is uniek omdat hij bestaat uit rechtopstaande dakpannen. De permanente tentoonstelling ervan wordt georganiseerd door Portiva, de gemeente Hoegaarden en Erfgoed Hoegaarden vzw.

“De vloer lag in de gemeentelijke opslagplaats De Polder, maar de bewaring daar was niet optimaal”, zegt Archeoloog Tom Debruyne van Portiva. “Hij was met leem opgevuld en het was er veel te koud. Daarom dat deze ideale plaats gezocht werd om de vloer permanent te bewaren. Alle dakpannen werden gereinigd en gewassen en we hebben er een lichte constructie van gemaakt. De pannen blijven losliggen om niet te veel druk te hebben. Uiteraard hebben we nog een deel pannen die niet tentoongesteld worden. Samen met scherven van de villa op de Blotenberg worden ze bewaard in de voormalige Theobalduskapel in Mulk- Tienen.”

De vloer krijgt nu een permanente bestemming in het gemeentehuis, samen met een aantal tentoonstellingspanelen over andere opgravingen naar Romeinse villa’s in Hoegaarden, zoals op de Goudberg.

De expo is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en kan ook op afspraak: 016/76.87.50