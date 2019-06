Rioleringswerken aan de Kapittelbergstraat Christian Hennuy

11 juni 2019

In Hoxem zijn er al geruime tijd werken aan de gang. De doortocht aan de kerk is al een tijdje klaar, maar momenteel zijn er werken aan de Kapittelbergstraat aan de gang. De bedoeling in Hoxem is het vuile water naar het aangelegde zuiveringsstation aan de hoek van de Kapittelbergstraat en de Kumtichsesteenweg te leiden. Daarvoor moest er ter hoogte van de molen een pompstation gebouwd worden, om het vuile water naar dat zuiveringsstation te kunnen pompen. In de huidige fase worden rioleringswerken uitgevoerd aan de Kapittelbergstraat. De riolering moet daar opgeschoven worden omdat men te dicht bij een vierkantshoeve kwam die onvoldoende funderingen had. Daarom diende een perceeltje grond aangekocht te worden. De gemeenteraad ging akkoord om voor dat perceeltje van 196 vierkante meter 18.999,10 euro neer te tellen. Een hoge prijs, aangezien het om bouwgrond gaat.