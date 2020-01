Restorecensie: Belgian Beer and Food café Kouterhof

Hoegaarden

Het “Kouterhof” in Hoegaarden is ondergebracht in de koeienstallen van een oude herenboerderij uit 1833. Deze werden volledig gerestaureerd in 1986. Dit schitterende gebouw maakt deel uit van de bouwerij van Hoegaarden. ‘t Kouterhof serveert een typisch Belgische keuken met bieraccenten van hemelse Hoegaardse bieren. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.