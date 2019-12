Restauratie van twee kapellen via ruilverkaveling Christian Hennuy

10 december 2019

11u32 5 Hoegaarden Hoegaards Erfgoed vzw bekommerde zich eerder al om de bedenkelijke staat van enkele veldkapellen, onder andere in Meldert. Bestuurslid Noël Verlaers had daarover in Gaat contacten gelegd met vrijwilligers, met het oog op een opwaardering. Het onderwerp stond nu op de agenda van de Ruilverkaveling Willebringen en er wordt een budget uitgetrokken om twee kapellen te restaureren.

Bij eerdere ruilverkavelingen op grondgebied Hoegaarden werd ook al de grote Marollenkapel geconsolideerd. Nu zijn de veldkapel aan de lindeboom aan het einde van de Overhemstraat-Paardskerkhofstraat en de Sint-Rochuskapel in de Keulenstraat, beiden in Meldert, aan de beurt.

Voor de kapel van de lindeboom is 12.000 euro gereserveerd en voor St.-Rochus 11.000. In de beide gevallen worden muren en dak gerestaureerd. De kapel aan de lindeboom wordt ook herschilderd, de gevel wordt bepleisterd en het beeld gereinigd. De St.-Rochuskapel, opgetrokken in Gobertangesteen, is in verval en het Sint-Rochusbeeld is verdwenen. Daar moet het kruis gerestaureerd worden en komt er een nieuw beeld. Dat laatste zal worden geleverd door de stad Aarschot. De werkzaamheden worden normaliter in 2020 uitgevoerd.

‘De geschiedenis van de veldkapel onder de lindeboom gaat terug tot het begin van de 19de eeuw. De eigenaars van de grond hadden verschillende pasgeboren kinderen verloren en beloofden om een kapel te bouwen indien zij een gezond kind zouden krijgen. Hun wens ging in vervulling waarop zij in 1809 een kapel lieten bouwen die is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw’, aldus Hoegaards Erfgoed.