Restaurant ten voordele van kinderen met hersenverlamming Christian Hennuy

08 maart 2020

16u28 0 Hoegaarden CuperHeroes vzw organiseert op zaterdag 14 maart en zondag 15 maart het tweede restaurantweekend ten voordele van kinderen met cerebrale parese of hersenverlamming. De organisatie steunt nu al Senn Luckermans uit Hoegaarden en Luca Beullens. Het restaurant vindt plaats in zaal Centrum in Kumtich.

Senn, geboren in juni 2017, is het zoontje van Elke Janssens en Tom Luckermans uit Hoegaarden. In december 2017 kreeg Senn een virale infectie. Op de afdeling pediatrie in Gasthuisberg kreeg het kind een hartinfarct met hersenschade tot gevolg. Gevolg hersenverlamming of cerebrale parese. Senn kreeg wel een basistherapie voorgeschreven, maar er is veel meer nodig dan dat. Vandaar dat nieuwe, dure, therapieën gezocht en opgestart werden, die niet terugbetaald worden en dat de actie ‘Alles voor Senn’ werd gestart. Hieruit is CuperHeroes vzw gegroeid.

Voor het restaurant, met stoofvlees, vol-au-vent of vegetarische spaghetti als hoofdschotel, moet men zich zo sne mogelijk inschrijven inschrijven via 0473/32.64.35, of via cuperheroes@gmail.com. Info: www.cuperheroes.be