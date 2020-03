Restaurant De Waterval doneert voedsel aan woonzorgcentrum Kristien Bollen

15 maart 2020

15u28 78 Hoegaarden Zoals alle horecazaken in ons land heeft ook Raf Paenhuys van De Waterval in Hoksem bij Hoegaarden de deuren moeten sluiten door het coronavirus. Heel wat etenswaren dreigden in de vuilnisbak te belanden, maar Raf kon het zondagmiddag leveren in het woonzorgcentrum Vondelhof in Roosbeek (Boutersem).

“We hebben uiteraard begrip voor deze beslissing van de overheid” vertelt Raf. “Enkele bestellingen hebben we op het laatste ogenblik gelukkig nog kunnen afzeggen en een deel kunnen we misschien zelf eten, maar het is zonde om een hele hoop groenten en fruit te moeten wegkieperen. Daarom nam ik contact op met de directie van WZC het Vondelhof in Roosbeek, waar ook mijn moeder verblijft, met de vraag of ze hier iets mee konden aanvangen.”

Dat initiatief werd met open armen onthaald. Wel niet al te letterlijk want Raf mocht een hele koffer vol met vers fruit, groenten en eieren in de sas van het verzorgingstehuis afzetten. Ook daar is geen bezoek meer toegelaten en tracht men het contact van buitenstaanders en verzorgend personeel te beperken.