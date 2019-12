Protest van inwoners van Outgaarden op raadszitting Christian Hennuy

18 december 2019

00u52 0 Hoegaarden Heel wat inwoners van Outgaarden kwamen naar de raadszitting in Hoegaarden om te protesteren tegen de mogelijke verkoop van de kerk en de pastorie van Outgaarden. Hubert Janssens, voorzitter van het Dorpscomité verweet de CD&V-meerderheid dat ze Outgaarden beschouwen als tweederangsburgers en dat ze leugens verkondigen. “Heel deze actie is voorbarig, want zolang het bisdom niet antwoordt wat er met kerk en pastorie kan gebeuren, blijft alles bij het oude”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers.

“We hebben enkele jaren geleden een kerken- en pastorijenplan gemaakt en we hebben nu aan het bisdom gevraagd of dat gewijzigd kan worden. Weigert het bisdom, dan kan er absoluut niets verkocht worden”, aldus burgemeester Taverniers. Maar de gemeente schrijft toch in het meerjarenplan van de gemeente 900.000 euro inkomsten in, van de mogelijke verkoop van het kapittelhuis en de kerk en de pastorie van Outgaarden.

Het werd wel een gesprek naast elkaar door tussen de actievoerders en de burgemeester. De actievoerders mochten in het begin van de raadszitting hun punt voorbrengen, hoewel dit normaal pas als 34ste punt geagendeerd stond.

“Hoe durven jullie schrijven in jullie meerjarenplan dat verenigingen het cement vormen van de samenleving en dat jullie het verenigingsleven willen stimuleren, terwijl jullie alles wegnemen en van Outgaarden een slaapdorp willen maken. Jullie hebben 15 jaar het dossier van de kerk laten rusten totdat alles nu verrot is en dat de kerk noodgedwongen gesloten werd. Een dorp zonder kerk is als een café zonder bier. Jullie hebben ons ook beloofd, na de verkoop van het oude gemeentehuis, van de pastorie een ontmoetingscentrum te maken, maar dat is nooit gebeurd. We zullen onze grieven overmaken zeker aan het nationale CD&V-bestuur, maar we hopen toch dat het gezond verstand mag zegevieren”, besloot Hubert Janssens. Daarna overhandigde hij een petitie ondertekend door 670 mensen. Zijn interventie kon rekenen op een lang applaus van het publiek.

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers weerlegde het feit dat Outgaarden door Hoegaarden zou verwaarloosd worden. “We hebben heel wat geïnvesteerd in rioleringen, in de school en nu in fietspaden. Wij rekenen op een constructief voorstel van de gemeenschap van Outgaarden. In Hoxem hebben we hetzelfde verhaal gehad, met de verkoop van de pastorie. De gemeenschap heeft daar meegewerkt aan een ontmoetingscentrum. Wij gaan nu investeren in de school in een bijkomend lokaal, waar ook verenigingen terecht kunnen. Voor het Dorpscomité is vooral de pastorietuin belangrijk, en die blijft zeker behouden”, aldus Taverniers. Voor de stockage van hun materiaal verwijst de burgemeester het Dorpscomité naar De Polder in Hoegaarden.