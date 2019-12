Prins Kardinaalhoeve met middeleeuwse donjon te koop Christian Hennuy

02 december 2019

14u53 0 Hoegaarden Aan de hoek van de Sint-Ermelindisstraat en de Overhem in Meldert staat de Prins Kardinaalhoeve te koop, een gesloten hoeve, met daarachter een middeleeuwse woontoren, ook wel donjon genoemd. De totale oppervlakte die verkocht wordt bedraagt 1,2 ha. En de vraagprijs is 750.000 euro “Toch wel leuk dat mensen meteen ook een middeleeuwse donjon kunnen kopen”, zegt schepen voor Cultuur Marleen Lefevre. Ooit werden in deze donjon beslissingen getroffen die in heel Europa van belang waren.

“De gemeente hoeft niet verwittigd te worden voor de verkoop van een beschermd monument. Alles wat monumenten betreft is trouwens de bevoegdheid van Vlaanderen. Als de eventuele koper iets wil restaureren binnenin gaat de aanvraag direct naar Vlaanderen en Monumentenzorg, en niet naar het College. De donjon staat dus op privégrond, maar de gemeente gaat daar wel het gras afrijden en het vuilbakje leegmaken”, aldus schepen Lefèvre (CD&V).

De Prins Kardinaalhoeve en de donjon zijn beschermd en de omgeving is ook beschermd als dorpsgezicht. De gesloten “Prins Kardinaalhoeve” dateert uit de eerste helft van de 18de eeuw. Het gaat om een twee verdiepingen hoog boerenburgerhuis met aanhorigheden, stallen, schuren en een enorme zolder. Ooit was dit nog een herberg.

In de aangrenzende weide staat de ruïne van een middeleeuwse vierkante hoektoren, opgetrokken uit zandsteen in regelmatig verband. Het gaat om overblijfselen van het kasteel der Heren van Meldert, dat ca 1568 in brand werd gestoken door opstandelingen tijdens godsdiensttroebelen.

In 1982 werden aan de middeleeuwse woontoren twee opgravingcampagnes georganiseerd, door de Hoegaardse Heemkundige Kring, gevolg door restauraties. De nog vrij goed bewaarde ruïne was van de 13de tot de 16de eeuw de kern van het domein bewoond door de Heren van Meldert. De donjon van de heren van Meldert dateert grotendeels uit de 14de eeuw en werd gebouwd op een moerassig stuk grond tussen twee armen van de Molenbeek, langs de huidige Sint-Ermelindisstraat. Ze ligt nu verscholen achter de Prins Kardinaalhoeve. Het is een site met walgracht, die vanaf de 15de eeuw geen enkele militaire functie meer had. Van de middeleeuwse woning blijft nog de overwelfde kelder en de eerste verdieping over. Er zijn ook nog sporen van een verdwenen ophaalbrug. In 1986 publiceerde de Koning Boudewijnstichting hierover.

Vijfhonderd jaar geleden werden in de donjon van Meldert beslissingen getroffen die hun weerslag hadden in heel Europa. Lybrecht van Meldert, die in 1484 overleed, woonde in deze toren. Hij was niet alleen Heer van Meldert, maar ook burgemeester van Leuven, en raadsheer van Philips de Goede. Als men weet dat Philips de Goede, Hertog van Bourgondië maar zes raadsheren had, dan kan men zich inbeelden welke belangrijke beslissingen er in Meldert getroffen werden.

