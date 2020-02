Premier Wilmès komt nieuwe bottelarij openen Christian Hennuy

11 februari 2020

12u33 0 Hoegaarden AB InBev geeft op woensdag 12 februari de operationele start van haar nieuwe afvullijn in de brouwerij van Hoegaarden in Altenaken. Premier Sophie Wilmès (MR) ondersteunt economische opportuniteiten en zal de start geven voor het afvullen van de allereerste blikken Hoegaarden in de nieuwe afdeling

Vorig jaar in mei werd meegedeeld dat AB InBev gespreid over 2 jaar 42 miljoen euro investeert in de uitbreiding van haar bottelarij in Altenaken-Hoegaarden. Om die investering te bestendigen en in te huldigen, werden de burgemeester Jean-Pierre Taverniers en wereldwijd Hoegaarden marketing directeur Joca Oliveira toen rondgeleid op de uitbreidingssite. Samen met Karen Rombaut, brouwerijdirecteur, tekenden ze de allereerste palen die de dragende structuur uitmaken van de nieuwe bottelarij en klonken ze op de goede afloop.

Die goede afloop is er nu al met de operationele start. Hoegaarden tekent voor een wereldwijde groei en de uitbreiding was het gevolg van de stijgende populariteit en groeiende volumes van het witbier.

Inhuldigingsbord

Bij de operationele start zal brouwerijdirecteur Karen Rombouts het hebben over de geschiedenis en de groei van de brouwerij. Fabio Sala, President AB InBev Belgium zal aanwezig zijn, en Eerste Minister Sophie Wilmès zal het hebben over het belang van investeringen in België. Samen met burgemeester Jean-Pierre Taverniers zal de Premier een inhuldigingsbord onthullen en daarna zal ze de officiële startknop indrukken voor de nieuwe blikkenlijn en het afvullen van de Hoegaarden-blikken.