Premie voor onderzoek naar bestemming kerk en pastorie Outgaarden Christian Hennuy

05 oktober 2020

11u01 1 Hoegaarden De gemeente Hoegaarden krijgt een onderzoekspremie toegezegd voor de herbestemming van de kerk van Outgaarden, de pastorie en de ommuurde pastorietuin.

Reeds eerder werden diverse studiebureaus aangeschreven en daartussen werd er één aangeduid. Om dit onderzoek gedeeltelijk te bekostigen krijgt de gemeente nu een premie van 20.000 euro van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Er wordt gezocht naar een nieuwe bestemming voor de ondertussen al lang gesloten kerk en de pastorie.

“Deze premie behelst niet het hele bedrag, voor een gedeelte zal de gemeente tussenkomen. Het overleg is nog niet gestart. We komen samen met Erfgoed, het studiebureau, de gemeente, de kerkfabriek en het dorpscomité Outgaarden. Later pas zal ook het bisdom erbij betrokken worden”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).