Politie zoekt eigenaar van twee ezels die nachtelijke wandeling maakten Kristien Bollen

06 november 2019

11u30

De politie van de zone Getevallei is op zoek naar de eigenaar van twee ezels. Via hun Facebookpagina doen ze een oproep om deze te vinden.

“Deze twee viervoeters hebben een nachtelijke wandeling gemaakt en werden aangetroffen in Hoegaarden in de Schoorbeekstraat. De dieren zijn in goede gezondheid, maar tot nu toe hebben wij de eigenaar nog niet kunnen achterhalen. De eigenaar wordt verzocht om contact met onze diensten op te nemen op ons algemeen nummer 016 /805 805.”