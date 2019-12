Politie kan paarden herenigen met baasje Kristien Bollen

02 december 2019

De politie kreeg maandagvoormiddag een oproep voor twee loslopende paarden in de Sint-Laurentiusstraat in Hoegaarden. De agenten konden de loslopende paarden voorlopig op een veilige plek in een naburige weide plaatsen. De eigenaar konden de agenten opsporen en contacteren waarna die even later zijn paarden kwam halen.