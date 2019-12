Podiumblokken zorgen bijna voor schoolstrijd Christian Hennuy

18 december 2019

16u08 4 Hoegaarden De podiumblokken van de Hoegaardse sporthal zorgden bijna voor een schoolstrijd tussen de Gemeentelijke Basisschool en de vrije basisschool Mariadal. Het gebeurde rond Sinterklaas, maar het voorval werd nu pas aangekaart op de raadszitting door oppositieraadslid Herwig Princen (Gewoon Wit)

De leerlingen en leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool (GBS) stonden in hun zaal klaar voor het Sinterklaasfeest. Het podium stond klaar en was versierd met tekeningen van de leerlingen, toen plots personeel van de gemeente de podiumelementen kwam weghalen, om ze naar de sporthal te brengen, waar het grootouderfeest van Mariadal plaats vond.

“Er is een administratieve fout gebeurd. De gemeenteschool had tafels en stoelen aangevraagd en heeft achteraf ook het podium bijgevraagd. Maar ondertussen had Mariadal de sporthal met de podiumelementen gereserveerd. De podiumblokken werden bij GBS afgeleverd. Door de administratieve fout was er een dubbele boeking”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).