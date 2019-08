Plèkmuziek van start met bluesnight Christian Hennuy

02 augustus 2019

11u40 8 Hoegaarden Donderdagavond was er het eerste optreden van ‘Plèkmuziek’, editie 2019, of de eerste van vijf donderdagavonden met feest en optredens op het gemeenteplein in Hoegaarden. De eerste avond stond in het teken van blues. DC Snakebuster beet de spits af.

De organisatie is zoals steeds in handen van Den Venetiaen en cafébazen Dirk De Wolf en Toets Thielemans kwamen bij de start de nu al 7de editie van Plèkmuziek voorstellen. Op 1 augustus 2013 was er de eerste editie met een optreden van Eva’s Sparrow. Nu was het de beurt aan DC Snakebuster, een one-man band, met Blues & Boogie gevolgd door Black Cat Biscuit, de winnaars van de Belgian Blues Challenge 2018.

Op donderdag 8 augustus is er Sarah & The Hattricks, gevolgd door Little Chris Busted in Rock. Het wordt uitkijken naar Sarah die iedereen wel kent als serveerster van Den Venetiaen. Op donderdag 15 augustus is er een optreden van de Bempt Band, de groep van de bewoners van de instelling MM Delacroix in Hakendover, o.l.v. Paul Vlayen. Daarna volgt The Incredible Time Machine, met een sixties revival.

Op donderdag 22 augustus is er DC Live , een partyband van een uitzonderlijk hoog niveau. Op donderdag 29 augustus is er het optreden van Alain Louie et Les Talons Gitans. Daarna brengt Berry Quincy, een Leuvense kwaliteitsband polyfonische roots, blues, rock en pop.

Mosselen

De festivalsite opent telkens om 19 uur, de optredens volgen na 20 uur. Na alle optredens is er aansluitend nog een fuif met discobar Nu of Nooit. De toegang tot Plèkmuziek is gratis.

Op donderdagen 8, 22 en 29 augustus verhuist restaurant Kouterhof ’s naar Den Venetiaen, waar er vanaf 12 uur mosselen worden geserveerd.