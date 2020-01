Platina voor voormalig tramconducteur en kotmadam Christian Hennuy

23 januari 2020

09u20 0 Hoegaarden Maurits Hermans (91j) en Denise Godefridi (89 j) vierden aan de Hoelenbergstraat in Meldert hun 70ste huwelijksverjaardag of platina bruiloft. Ze kregen een medaille van de provincie, een schotel van het Koninklijk Paleis en een premie van de gemeente.

Denise is afkomstig uit Meldert, Maurits uit Opvelp. Toen ze jong was ging Denise overal schoonmaken en zo kwam ze in Opvelp haar toekomstige echtgenoot tegen. Na hun huwelijk hebben ze 7 jaar in Brussel gewoond, waar Maurits conducteur was op de tram, kaartjesknipper zeg maar. In 1958 zijn ze in Meldert komen wonen, waar ze een loonwerkbedrijf overnamen ter hoogte van de Waversesteenweg, maar daar zijn ze na 12 jaar mee gestopt.

“We hadden geen kinderen. Waarom zouden we ons dan doodgewerkt hebben op het veld. Maurits is daarna bij Interleuven gaan werken als mecanicien tot aan zijn pensioen in 1988. In die periode ben ik 18 jaar kotmadam geweest in Leuven, in de omgeving van de Parkpoort. Ik had daar 14 studenten, allemaal jongens. Ik vond dat fijner. Normaal kwamen er geen meisjes op de kamer, maar ik was daar alleen overdag. Dus heb ik dat nooit kunnen controleren.”

“In 1988 zijn we ermee gestopt en zijn we aan de Hoelenberg komen wonen, waar we nu nog altijd onze oude dag doorbrengen. Ik doe nog altijd het huishouden en we gaan nog naar de gepensioneerdenbond, maar verder niets”, aldus Denise