Plaatstekort op begraafplaats Meldert: enkel nog verticale grafzerken Christian Hennuy

19 september 2019

11u21 0 Hoegaarden De begraafplaats in Meldert wordt opnieuw aangelegd. Tegen Allerheiligen worden alle graven waarvan de concessie verlopen is aangeduid en mensen hebben dan nog één jaar de tijd om te reageren. Zeker is dat er in de toekomst nog alleen verticale zerken zullen toegelaten zijn, alleen de grafsteen in de hoogte dus, omdat er in Meldert een nijpend plaatsgebrek is.

“Onze begraafplaatsen worden heringericht met gras tussen de graven, omdat dit gemakkelijker te onderhouden is. Het is immers verboden om herbiciden te spuiten. Ook in Hoegaarden werd even gedacht aan verticale grafstenen, maar dat was daar niet nodig, omdat er plaats genoeg is. De begraafplaats in Hoegaarden werd ook niet ontknekeld”, zegt burgemeester Jean-Piere Taverniers (CD&V). “In Meldert ligt dat anders, daar moet de begraafplaats wel ontknekeld worden. Er is immers een groot plaatsgebrek, ook al door de ondergrond. In Hoegaarden kunnen twee kisten boven elkaar begraven worden, maar in Meldert gaat dat niet door de harde ondergrond. En door die verticale graftombes is het onderhoud ook eenvoudiger”, aldus de burgemeester. Uiteraard zal dit alleen gebeuren op de plaatsen waar de concessies niet verlengd werden. Ook de strooiweide en het urnenveld worden aangepakt.