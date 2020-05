Pick en Drive bierverkoop aan de Blokstraat in Outgaarden Christian Hennuy

01 mei 2020

14u23 0 Hoegaarden Sinds Palmzondag werd de nieuwe naam van de Moutgaarden bieren bekend gemaakt: Gorgonius Blond en Gorgonius Tripel. Op zaterdag 2 mei organiseert het Moutgaarden Brewing Team een pick en drive bierverkoop.

Deze pick en drive bierverkoop vindt plaats aan de Blokstraat in Outgaarden. Het is de bedoeling dat de bestellingen gewoon in de koffer geplaatst worden. Cash betalen kan niet , maar men kan nadien betalen via overschrijving op rek. nr BE93 0018 6753 8067. Indien op voorhand betaald wordt een korting van 10 % gegeven. Bestellingen van minimum 1 doos of 24 flesjes worden ook thuis afgeleverd.

Men kan kiezen tussen de Gorgonius Tripel van 8,5%, of de Gorgonius Blond van 7%. Men kan per doos of flesje kopen of bestellen. Info: facebookpagina Moutgaarden