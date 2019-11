Petitie voor het behoud van pastorie Christian Hennuy

31 oktober 2019

17u36 0 Hoegaarden Het Dorpscomité van Outgaarden is gestart met een petitie om de pastorie te behouden. Op de gemeenteraad was gesuggereerd dat de pastorie zou verkocht worden om de kosten aan de kerk te betalen. “Maar als de pastorie weg is, is het gedaan met de activiteiten van het Dorpscomité”, zegt Jean-Luc Keleman, een van de leden van het comité.

“Na de verkoop van het oud gemeentehuis, de herschikking van de voetbalterreinen en de verkoop van de aanpalende parking als bouwgrond, dringen wij er bij het College ten zeerste op aan om de overwogen verkoop van de pastorie niet door te laten gaan. Deze locatie is de enige resterende plaats in Outgaarden waar het Dorpscomité haar activiteiten kan ontplooien. Het is ook belangrijk om te weten dat de verenigingen in Outgaarden zeven jaar geleden het oud gemeentehuis moesten ontruimen voor de verkoop ervan, en met hebben en houden moesten verhuizen naar de pastorie met de mondelinge belofte dat deze zou ongevormd worden tot ontmoetingscentrum. Vandaag stelt de burgemeester dat we met al ons materiaal moeten uitwijken naar de gemeentelijke opslagplaats in de Polder. Het Dorpscomité rekent op de steun van de bevolking om te vermijden dat Outgaarden een slaapdorp wordt”, aldus de petitie.

De petitie wordt rondgedeeld in de heel gemeente en kan 11 november bezorgd worden aan een van de leden van het Dorpscomité. Daarna zal het comité huis aan huis de formulieren bij laattijdige indieners ophalen.