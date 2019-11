Peters en meters voor kapelletjes gevonden, nu nog anekdotes Christian Hennuy

20 november 2019

11u30 3 Hoegaarden Hoegaarden kreeg via LEADER, het Europees programma voor plattelandsontwikkeling, 1.800 euro voor de Kapellekesbaan in Hoegaarden. Ondertussen werden al een 20-tal peters en meters gevonden voor de Kapellekesbaan. Nu gaat men op zoek naar verhalen rond de kapelletjes.

Van de 40 kapelletjes die 10 jaar geleden werden geïnventariseerd, zullen samen met buurtbewoners, erfgoed- en toeristische vrijwilligers de verhalen en anekdotes van die kapellen verzameld worden. Dit mondt uit in een brochure, webpagina en een permanente kapelletjeswandeling per deelgemeente.

De gemeente deed een oproep om peters en meters te vinden voor de 40 kapellen. “We deden een oproep via het gemeentelijk infoblad en nu ook via een infoavond. Ondertussen hebben we een twintigtal peters en meters verzameld. Op dit ogenblik zijn we nog op zoek naar verhalen rond die kapellen. Dingen die toeristen bij een rondleiding kunnen boeien”, aldus schepen voor Cultuur Marleen Lefevre.

Meer over kapellen

Kapellekesbaan