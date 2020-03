Peter zendt dagelijks live uit vanuit zijn woonkamer Christian Hennuy

30 maart 2020

11u35 0 Hoegaarden Peter Van Hoof van discobar Nu of Nooit brengt tijdens deze corona-afzondering elke avond van 19 uur tot 20 uur één uur muziek, live op facebook vanuit zijn woonkamer. Vanaf komende woensdag zal men verzoeknummertjes kunnen horen.

Peter Van Hoof, alias Nu of Nooit, is in Hoegaarden bij grote evenementen zoals ‘oep de Plèk’ nooit ver weg. Peter startte op 25 maart met live uitzendingen op facebook, hoewel dat ook een keertje misliep. De eerste week stelde hij zelf de muziek samen, van de seventies, eighties, nineties, enz … “Nu in de tweede week zullen de mensen zelf hun nummers kunnen aanvragen via facebook. We starten op woensdag. De dag voordien zal ik telkens het thema aangeven en dan zullen de luisteraars hun drie favoriete nummers via facebook kunnen doorsturen, tot 14 uur de dag zelf. Aan de hand daarvan zullen we de 20 nummers samenstellen die gespeeld worden, en uiteraard ’s avonds uitzenden”, aldus Peter Van Hoof.