Peter Reekmans reageert op nieuws over Gewoon Wit: ‘Nooit Gewoon Wit vermeld in persmededeling’ Christian Hennuy

21 augustus 2020

10u50 0 Hoegaarden Gisteren kwam het bericht dat burgemeester Peter Reekmans van Glabbeek, nationaal ondervoorzitter van Lijst Dedecker klaar staat om met een LDD lijst in Vlaams-Brabant op te komen en dat hij voldoende kandidaten heeft. Peter Reekmans wenste te reageren op de berichtgeving.

In een ROB TV reportage werd vermeld dat Peter Reemans goede contacten heeft met partijen uit andere gemeenten, o.a. Gewoon Wit uit Hoegaarden, en dat mensen van die partijen op zijn LDD- lijst gaan staan. Bij Gewoon Wit reageerde men dat daar niets van aan is. Zowel de voorzitter als de raadsleden van Gewoon Wit vielen uit de lucht.

“Ik heb in geen enkel persbericht of contacten met journalisten over Gewoon Wit in Hoegaarden gesproken. ROB TV heeft dat zelf in de reportage vermeld, ik had hier geen weet van”, aldus de burgemeester van Glabbeek. Het was dus de regionale televisie zelf die deze informatie toevoegde.