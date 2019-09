Petanqueterreinen ingepalmd door goals Christian Hennuy

12 september 2019

09u52 0

Sinds de aanleg van het nieuwe kunstgrasterrein van SC Out-Hoegaarden zit de petanqueclub Hoegaarden in de problemen. De petanqueterreinen dichtbij de kleine zaal van de sporthal werden teniet gedaan, en in het verlengde van de voetbalkantine en de tribune werden nieuwe terreinen aangelegd. “Te ver van de sporthal, waar we bij slecht weer spelen, en de terreinen zijn steeds ingenomen door goals van de voetbalclub”, luidt het bij de petanqueclub.

Fernand Boesmans , voorzitter van de petanqueclub en François Dekeyzer ondervoorzitter: “Bij de vernieuwing van het voetbalterrein verdwenen onze petanquevelden, en die liggen nog altijd braak. Wij hadden daar zes terreinen. Er liggen nu steentjes op. Als ze die verwijderen is het probleem opgelost, maar blijkbaar wil de gemeente daar niet van weten. Voorbij de voetbaltribune hebben ze nieuwe terreinen gemaakt. Eigenlijk was die ruimte bestemd voor de voetbalvereniging om hun materiaal te plaatsen, maar die ruimte werd ook onze petanquebaan. Alleen is de ondergrond zo hard als beton, en als we op woensdagnamiddag willen spelen staat er altijd materiaal op. Die goals zijn loodzwaar en het versleuren brengt schade toe aan de banen. Daarenboven liggen die banen wel 110 meter ver van de kleine zaal van de sporthal waar we bij slecht weer in spelen, en het is er ronduit heet als de zon schijnt: nergens schaduw” .

François Dekeyzer heeft in naam van de petanqueclub een voorstel ingediend om nieuwe petanquebanen te maken, vooraan op de sportterreinen, langs de skatebanen. “Het is ons voorstel daar nieuwe petanquebanen te hebben als de gemeente onze oude banen niet meer wil open maken. Er is ruimte genoeg voor verschillende banen, afgeschermd van het skatepark door bomen . Dat wil zeggen dat we daar ook voldoende schaduw zouden hebben en dat de skaters absoluut niet worden gestoord. De jongeren zijn zelfs welkom om op woensdagnamiddag mee te komen spelen. Daarenboven zouden die banen niet afgesloten zijn, zoals de huidige binnen de voetbalaccommodatie. Iedereen zou daar dus van kunnen genieten, los van de petanqueclub die alleen op woensdagnamiddag speelt. Wij hebben het voorstel ingediend bij de sportraad voor advies, maar we hebben nog geen antwoord gekregen”, zegt François Dekeyzer.

Oppositieraadslid Liselore Fuchs (N-VA) bracht deze problematiek op de gemeenteraad van Hoegaarden Volgens schepen voor Sport Tom Groeseneken (CD&V) kunnen er afspraken gemaakt worden tussen de verschillende partijen. “De voetbalvereniging is bereid de toiletten van de kantine open te zetten zodat de loopafstand kleiner wordt, maar de terreinen op de vroegere locatie weer aanbrengen zal niet gebeuren”, aldus Groeseneken, Burgemeester Jean-Pierre Taverniers benadrukt dat de huidige terreinen werden aangelegd met materiaal voor petanqueterreinen, maar de petanqueclub vindt de ondergrond daar ongeschikt. Over het nieuwe voorstel aan de skateterreinen bleef het antwoord onduidelijk.