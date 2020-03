Personeelslid Hoegaardse brouwerij met corona in ziekenhuis: “Sluiting nog onzeker” Christian Hennuy

20 maart 2020

11u16 62 Hoegaarden Een personeelslid van de Hoegaardse brouwerij is met corona in het ziekenhuis opgenomen. De personeelsleden willen 14 dagen sluiten, maar het is nog wachten op een beslissing van de directie.

Vorige vrijdag is de man in kwestie ziek geworden en naar huis gegaan, en nu is hij dus opgenomen met corona. “De man is met veel personeelsleden in contact geweest, zowel in de vatenvulling in de Kluis als in Altenaken. Een aantal mensen zijn daarom naar huis gestuurd”, aldus de vakbonden.

Onderhandeling

“We waren al drie dagen in onderhandeling met de directie, nog voor het coronageval, om deftige veiligheidsmaatregelen te treffen. De personeelsleden in Altenaken in de bottelarij wilden gisteren al het werk neerleggen. De politie is erbij gekomen om de toepassing van de reglementen te controleren, maar kon geen PV opstellen. Bij sommige machines zijn de maatregelen niet realiseerbaar, zeker niet voor het onderhoud.”

Deze morgen kwam het nieuws van de opgenomen zieke collega van de personeelsdienst. “Om 8 uur is het personeel samengekomen. Wij zouden liefst 14 dagen sluiten, maar de directie wil nog bekijken wat kan. Het blijft wachten op hun beslissing. We kunnen zelf het werk niet neerleggen. Dan is het een staking en dat heeft financiële gevolgen voor de werknemers”, klinkt het nog bij de vakbonden.