Pastorie van Hoegaarden verdwijnt misschien ook DDH

16 september 2020

19u10 0 Hoegaarden De pastorie in Hoegaarden sluit misschien als laatste de deuren in de gemeente. Nu Liesbeth Goris niet langer pastoraal werk zal uitvoeren is ook de laatste pastorie in de gemeente bedreigd en zou ze weleens verkocht kunnen worden.

Goris zal voortaan lesgeven in theologie en stopt dus haar pastoraal werk in de gemeente. Ze zal dan ook niet in de pastorie blijven wonen waardoor de toekomst van de woning een vraagteken is. “Liesbeth blijft sowieso nog twee jaar en zolang is er ook catachese”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

De vorige parochies werden eerder gebundeld tot de Sint-Catharinaparochie, maar of die nog een pastoor vindt, blijft de vraag. “Indien ze die vinden kan die er perfect wonen, anders moeten we kijken wat een eventuele nieuwe bestemming kan worden voor de pastorie, maar niets is al zeker.”

In de gemeente werden er al 2 pastories verkocht en staat er eentje op de planning. Alleen deze laatste in Hoegaarden centrum werd nog gebruikt, maar ook die dreigt nu een andere bestemming te krijgen. “Natuurlijk is dat jammer, maar de evolutie heeft zo zijn implicaties. We hebben nog zo’n 60 à 70 kerkgangers op een bevolking van 7.000 inwoners”, besluit Taverniers.

