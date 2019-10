Paddenstoelenwandeling in Meldertbos Christian Hennuy

17 oktober 2019

11u56 0 Hoegaarden Op zaterdag 19 oktober van 14 tot 17 uur organiseert Natuurpunt Velpe-Mene een paddenstoelenwandeling in Meldertbos, het parkbos aan het kasteel van Meldert.

Meldertbos is een oud parkgebied met open graslanden, rietlanden en bossen. Het oude park dat 50 hectare groot is, bevat oude bomen en een grote rijkdom aan paddenstoelen. Samen met twee paddenstoelenkenners, namelijk rasvertellers en gidsen Paul en Diane, trekt Natuurpunt erop uit in het bos op zoek naar talrijke verhalen rond paddestoelen.

Het kasteelpark van Meldert of Meldertbos grenst aan het kasteel van Meldert waar het Sint-Janscollege gevestigd is, maar het park wordt al jaren door Natuurpunt als natuurgebied beheerd. Het kasteeldomein van Meldert is één van de weinige gekende voorbeelden waarin Louis Van der Swaelmen (rond 1911) zijn theorieën over tuinarchitectuur in de praktijk kon toepassen. Vanaf de Tweede Wereldoorlog viel het landschapsbeheer in Meldertbos quasi volledig stil. De graslanden naast de vijvers werden met populieren beplant en spontane bebossing trad op. Het domein ging niet voor niets ‘Meldertbos’ heten. Tot in 2002 een groot deel van het bos in handen kwam van Natuurpunt en zo doelgericht beheerd kon worden. Meldertbos is nu een beschermd natuurgebied in het kader van Natura 2000 netwerk.

Samenkomst op 19 oktober aan de kerk van Meldert om 14 uur. Deelname kost 5 euro. Info: 0476/60.69.03, of https://www.natuurpunt.be/agenda/paddenstoelen-wandeling-meldertbos