Paasbloemen langs de gescheiden fietspaden Christian Hennuy

29 februari 2020

15u23 0 Hoegaarden De paasbloemen zijn er dit jaar vroeg bij langs de gescheiden en veilige fietspaden aan de Waversesteenweg, ter hoogte van de straten naar Hauthem en Hoxem. In 2016 werden hier mooie gescheiden fietspaden aangelegd. Daarbij werd ook gedacht aan voorjaarsbloeiers die jaarlijks dit traject opvrolijken. Op de gescheiden fietspaden aan de Kerselaar wordt het nog even wachten, na acties van natuuractivisten.

De gescheiden fietspaden aan de Waversesteenweg kwamen er vooral om de doortocht van Oorbeek-Tienen richting het Sint-Janscollege in Meldert veiliger te maken. Vanuit Hoegaarden kan het college veilig bereikt worden via verkavelingswegen. Vorig jaar werden op de Bosberg in Meldert de fietspaden verbeterd in afwachting van een definitieve aanpak van de straat.

Veilige fietspaden voor de scholieren is prioritair. En nu loopt er het project gescheiden fietspaden vanuit Opvelp-Bierbeek naar Meldert, maar dat is ondertussen stopgezet door natuuractivisten. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) betreurt dit. “Het gaat ook over rechtszekerheid. Het gaat hier om een vergund fietspad, dat volgens wettelijke normen wordt aangelegd. Dit is niet enkel bestuurlijk te betreuren maar mogelijks ook financieel, gezien de aannemer niet verder kan werken en we onze financiering inzake de aanleg van dit fietspad volledig dreigen te verliezen. We vragen dan ook met aandrang aan de Minister om de werken opnieuw vrij te geven en dit dan ook meteen te communiceren”, aldus Taverniers.