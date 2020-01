Over de relicten van de voetbalinfrastructuur van de Klup Christian Hennuy

10 januari 2020

11u15 0 Hoegaarden Fotograaf Lucas Laermans trok naar het oude voetbalveld van jeugdhuis ‘de Klup’ om er de relicten van deze liefhebbersclub op foto vast te leggen voor de rubriek ‘Lost Grounds’ op de website voetbalbelgie.be . Deze website brengt dus niet alleen voetbalnieuws over de groten der aarde, maar ook over bescheiden amateurclubs. Vorig jaar kwam deze voetbalaccomodatie nog in het nieuws door het stopzetten van de activiteiten van Den Repos en de verkoop van die gronden.

“De voetbaldoelen staan er nog. De lichtmasten idem dito. Van de dug-outs, kantine, kleedkamers en tribunes blijft nog weinig over. De natuur maakt zich beetje bij beetje meester van deze site, die tot 1991 de thuishaven was van liefhebbersclub De Klup Hoegaarden”, zo beschrijft fotograaf Lucas Laermans de site. Hij bracht eerder ook al de oude voetbalsite van Outgaarden in beeld. Nostalgische beelden voor de Hoegaardiers, maar er schuilt een hele geschiedenis achter.

In 1973 ging de voetbalafdeling van de Klup definitief van start. Er werd gestart in de Tiense liefhebberscompetitie op het terrein van SC Lumay, maar het jaar daarop, in 1974, werd op gronden van de Grand-Pont suikerfabriek een kantine gebouwd en een voetbalterrein aangelegd, langs de voormalige spoorwegzate van de lijn Hoegaarden – Ramillies. Het complex werd ‘Getedal’ genoemd.

De gronden lagen op Waals grondgebied en naast de kantine stonden nog een paar oude kleine gebouwtjes, die dienden als kleedkamers en die later gebruikt werden door vrije radio’s, omdat de wetgeving in Wallonië soepeler was dan in Vlaanderen. Het voetbalveld lag toen voor de kantine. Het was ook bereikbaar via de brug over de Grote Gete, langs de huidige AB InBev-site ‘de Gete’.

In 1978 kwam het nieuws dat het voetbalveld plaats moest ruimen voor een vijver. Onderhandelingen met de Grand-Pont suikerfabriek werden afgerond en de Klup mocht een nieuw terrein aanleggen, op een honderdtal meter van de kantine die gespaard bleef, dankzij een insprong van de vijverberm. Belangrijk was de beslissing van de gemeenteraad van Hoegaarden van 12 juli 1985 om de terreinen van de oude suikerfabriek aan te kopen, met vijver, kantine en voetbalveld van de Klup. De Klup zou verder mogen spelen en de kantine en terrein behouden. Er was een bloeiende liefhebbersvoetbalclub, die ooit vier ploegen telde, die twee kampioentitels binnenhaalde in 1985 en 1989 bij de KBLVB, maar in 1991 ter ziele ging.

In 1984 ging de Klup onderhandelen met het Bestuur der Wegen van Waals-Brabant over het geplande Ravel-fietspad, om een weg in gewapend beton te krijgen tot aan het voetbalterrein, en dat lukte.

In 1993 na het verdwijnen van de voetbalafdeling werd de kantine heropend als Den Repos, een afdeling van de Klup. Begin 2019 werden de activiteiten van Den Repos overgeheveld naar het jeugdhuis zelf. In december 2019 besliste de gemeente de gronden aan Den Repos te verkopen.

In de loop der tijden zijn er plannen geweest voor een outdoor paintball op het oude voetbalveld, en recent nog voor een hondenweide. Maar concreet is er nooit iets mee gebeurd.